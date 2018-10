tempo di lettura 2'

E mentre, il cinecomic con, si appresta ad approdare nelle sale accompagnato da un bizzarro boicottaggio da parte dei fan di ecco tutto quello che c’è da sapere in merito ), durante gli impegni stampa collegati alla pellicola,ha spiegato perché abbia accettato di partecipare a un cinecomic.

L’attrice, che ha debuttato al cinema nel film Lassie (1994) e conquistato la notorietà con ruolo di Jen Lindley in Dawson’s Creek, è stata nominata agli Oscar per ben quattro volte per pellicole come I Segreti di Brokeback Mountain, Blue Valentine, Marilyn e Manchester by the Sea. Nomination che si vanno ad aggiungere alle 5 dei Golden Globe (ne ha poi vinto uno), alle 4 dei BAFTA, alle 5 degli Screen Actors Guild Awards e alle 5 degli Independent Spirit Awards (due vittorie).

Motivo per cui la sua partecipazione a progetti quali Come ti divento bella! e Venom è apparsa “strana” dopo anni e anni di frequentazione di pellicole dal sapore più “indie” per così dire.

All’Hollywood Reporter ha spiegato:

In verità si deve alla presenza di Tom Hardy. Un attore di grandissimo talento e bravura. Uno che, di tanto in tanto, si concede anche delle scelte insolite. E ho pensato che poteva essere interessante salire su questo ring insieme a lui. Pensavo che sarebbe stato divertente recitare accanto a lui e in effetti è stato così.

Per poi articolare ancora di più il suo pensiero:

Mi piacerebbe che ci fosse sempre una chiara linea di demarcazione artistica, ma a un certo punto devi fare i conti col fatto che stai invecchiando, vivi nel mondo e hai delle necessità. Quando avevo venti anni non pensavo a robe come la pensione, il mercato immobiliare o le tasse universitarie. Potevo permettermi di fare quello che mi andava di fare. Ora posso permettermi, a volte, di fare quello che voglio, ma devo anche intraprendere delle decisioni dettate dal dovermi prendere cura della famiglia. Si tratta di un vero e proprio processo decisionale. Una volta teneva conto di una cosa sola, ora ci sono più fattori implicati […] I film più piccoli sono più nelle mie corde, sono quelli i lungometraggi che voglio vedere. Se vado al cinema, probabilmente si tratta di qualcosa di microscopico o straniero. Sono questi i miei gusti. Ma i blockbuster ti aprono tutta una nuova serie di opportunità e possibilità.

Il film racconterà le origini di Venom ed è diretto da Ruben Fleischer su uno script di Scott Rosenberg, Jeff Pinker e Kelly Marcel. Alla produzione Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal. Nel cast Tom Hardy, Riz Ahmed, Michelle Williams, Woody Harrelson, Jenny Slate e Ron Cephas Jones.

Venom uscirà il 4 ottobre 2018.