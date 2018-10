tempo di lettura 1'

In estate abbiamo appreso cheavrebbe diretto un nuovo film di Hansel e Gretel per la Orion Pictures e la Automatik Entertainment. Oggi scopriamo chi sarà la giovane protagonista. Si tratta, stando all’ Hollywood Reporter , di, nota al grande pubblico per aver interpretato Beverly in

Rob Hayes si è occupato dello script, che fonti del sito descrivono come “una versione fedele della storia dei Fratelli Grimm”. Questa volta, però, il titolo della pellicola sarà Gretel and Hansel.

Brian Kavanaugh-Jones (Sinister) e Fred Berger (La La Land) figureranno come produttori della pellicola che sarà girata prossimamente in Irlanda.

La fiaba tedesca è arrivata sul grande e sul piccolo schermo molte volte. L’ultima versione è stata quella in salsa action diretta da Tommy Wirkola con Jeremy Renner e Gemma Arterton.