Aquaman: ecco il poster del cinecomic con Jason Momoa in versione LEGO

Ancheha il suo poster in versione LEGO.

Il profilo Twitter ufficiale di Lego ha infatti pubblicato in rete un poster del cinecomic diretto da James Wan con protagonista Jason Momoa che ricalca quello originale visto qualche mese fa ma ricreato con il noto stile dell’azienda danese.

Lo potete vedere qua sotto:

A hero of two different worlds. Built to lead. 🌊🔱 #LEGODC #Aquaman @AquamanMovie @DCComics pic.twitter.com/7NFWIB1iIn

— LEGO (@LEGO_Group) 3 ottobre 2018