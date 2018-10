tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter la cantante(vista in Il Diritto di Contare) sarebbe entrata a far parte del cast dell’adattamento in live-action di, nuova pellicola Disney che però non sarà sviluppata direttamente per il cinema ma per il servizio streaming che verrà lanciato l’anno prossimo.

L’attrice/cantante donerà la propria voce a Gilda (Peg in originale).

Del cast fanno parte anche Tessa Thompson (Lilli), Kiersey Clemons (Tesoro), Yvette Nicole Brown (zia Sara), Thomas Mann (Gianni Caro) Ashley Jensen che darà la voce allo scottish terrier Jackie (in originale era Whisky, un cane amico di Fido e Lilli) e Justin Theroux (darà la sua vice a Biagio).

A dirigere il film, che mescolerà live action e CGI, il regista Charlie Bean (LEGO Ninjago). L’uscita è prevista per il 2019.