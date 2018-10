Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In occasione del New York Comic-Con, la 20th Century Fox ha mostrato i primi 14 minuti dia un gruppo di giornalisti, facendo loro incontrare i protagonisti Sophie Turner e Tye Sheridan, il produttore Hutch Parker e lo sceneggiatore e regista Simon Kinberg.

Vi riportiamo la descrizione delle scene riportato da Comingsoon.net, uno dei siti presenti:

Il filmato inizia con quella che sembra una ripresa reale dello Shuttle Endeavour (operativo tra il 1992 e il 2011) che decolla dal John F. Kennedy Space Center. Immediatamente dopo il decollo, le persone coinvolte nella missione si rendono conto che l’astronave è in difficoltà. Vediamo il Presidente degli Stati Uniti sollevare la cornetta di una sorta di X-Telefono dalla sua scrivania: chiama il Professor Charles Xavier, chiedendogli di salvare gli astronauti. Il Professore lo rassicura: Hank McCory ha da poco installato dei razzi sull’X-Jet, rendendo possibili i viaggi nello Spazio.

Vediamo il team degli X-Men che avevamo lasciato alla fine di Apocalypse: Jean Gret, Ciclope, Tempesta, Nightcrawler, Quicksilver, Bestia e Mystica. “Facciamo anche missioni spaziali ora, fico!” esclama Quicksilver. Jean Gret e Raven/Mystica discutono:

Jean: Per te va bene?

Mystica: A volte dimentico che puoi leggere il pensiero.

Jean: Mi è bastato guardare la tua espressione per capire cosa stavi pensando. Dimmi che va tutto bene, e per me va bene.

Mystica: Se qualcosa andasse storto, ci farò rientrare in un minuto.

Jean: Lo so.

L’X-Jet decolla dal campo da basket della X-Mansion, il pubblico in tutto il mondo assiste alla missione di salvataggio attraverso la televisione, il jet lascia latmosfera e finisce nello Spazio. Intanto il Professor X si collega a Cerebro, in modo da comunicare con il controllo missione presso la NASA. Apprendiamo che una tempesta solare ha fatto perdere il controllo e le comunicazioni allo Shuttle. “Non preoccupatevi, gli aiuti sono in arrivo,” rassicura Chales.

A bordo dell’ X-Jet il team sembra nervoso. Dal lunotto è possibile vedere l’Endeavour danneggiato, e sembra esserci pochissimo tempo per salvare l’equipaggio. Scott posiziona i suoi visori su uno strumento che gli permette di colpire l’astronave con pochi raggi ben calibrati, rallentando la sua rotazione in modo da permettere a Nightcrawler di teletrasportarsi con Quicksilver e salvare l’equipaggio. Tempesta utilizza i suoi poteri per sigillare le fessure dell’astronave con del ghiaccio, permettendo ai suoi compagni di respirare. Una volta che gli astronauti sono tornati a bordo dell’X-Jet, Mystica ordina a Hank di riportare tutti a casa, ma uno degli astronauti spiega che il capitano non è con loro: si trovava infatti in un’altra zona dello Shuttle. Mystica decide che è troppo pericoloso, ma Charles ordina loro di non lasciare indietro nessuno, e chiede a Jean di tenere insieme lo shuttle.

Charles: Lo sai che puoi fare qualsiasi cosa con la tua mente.

Jean: Posso tenere insieme l’astronave, ma non da qui: devo entrare.

Quicksilver e Nightcrawler fanno in modo che Jean entri nell’Endeavour, il capitano viene riportato sull’X-Jet mentre Jean rimane a bordo quando lo Shuttle viene colpito dalla tempesta solare. “Dov’è Jean? DOV’È?” esclama Scott. Tutti sono terrorizzati: l’astronave esplode e Jean viene avvolta dalle fiamme, ma a quanto pare riesce ad assorbire l’energia. Jean viene riportata sul jet e Scott le si avvicina. I suoi occhi sbarrati hanno una venatura arancione, che svanisce dopo poco: sembra stia bene. “State tutti bene?” sussurra Jean. “Allora andiamo a casa”.

L’X-Jet torna a terra in Florida, e gli astronauti e gli X-Men vengono accolti da una folla festante. Di ritorno alla X-Mansion, anche gli studenti applaudono agli X-Men: il Professore cancella le lezioni per un giorno per celebrare. Jean sembra stare bene, ma Charles dice ad Hank di esaminarla per precauzione. Il professore e Raven discutono privatamente nell’ufficio, e arrivano a litigare quando Charles inizia a bere. Raven lo accusa di aver messo in pericolo i ragazzi per appagare il suo ego. Charles ripete che il suo obiettivo è quello di far amare i mutanti dal pubblico e afferma di volere che i mutanti siano al sicuro. “È divertente, non ricordo l’ultima volta in cui tu stesso hai rischiato qualcosa,” risponde Raven. “E comunque, le donne continuano a salvare gli uomini qui intorno, forse dovremmo cambiare il nome in X-Women”.