tempo di lettura 3'

Non arriverà online, almeno per il momento, il trailer del nuovo Hellboy presentato ieri al Comic-Con di New York alla presenza di David Harbour e il cast della pellicola.

Comingsoon, però, ce ne propone una descrizione che potete leggere tradotta qui di seguito.

La pellicola, ricordiamo, sarà nei cinema il 12 aprile 2019.

“Ci hanno avvertito che qualcosa sarebbe arrivato…” sentiamo dire a una voce femminile.

Il trailer di 2 minuti si apre con un’inquadratura di un appartamento a Londra, poi si passa a una enorme caverna rocciosa ai piedi un grosso lago. Due piccole figure camminano su una delle superfici rocciose.

“Se ci sarà mai una fine a questa guerra infinita…sarà merito tuo e della tua forte mano destra” sentiamo dire al professor Broom interpretato da Ian McShane.

Hellboy viene presentato mentre esce da un veicolo blindato davanti a un museo, mentre riceve dei colpi di pistola dalla squadra SWAT.

“HEY! Sono dalla vostra parte!” urla Hellboy.

“Scusaci” dice il poliziotto.

“Colpa mia” ribatte Hellboy, mentre parte una versione di “Mony Mony” di Billy Idol. Il Professor Broom continua a parlare…

“Siamo la linea nella sabbia. Combattiamo contro le forze dell’oscurità”.

Hellboy, Alice e Ben entrano in un sudicio negozio di fish and chips per raggiungere il quartier generale del BPRD.

“È questo?” chiede Hellboy.

“Ti aspettavi un cartello che diceva quartier generale segreto?” ribatte Ben.

Si sente il suono di una campanella e dal bancone emerge una vecchietta che squadra Hellboy.

“Ho bisogno di una carta d’identità, tesoro” dice lei.

“Sta scherzando?” chiede Hellboy.

Ciò che segue è una serie di inquadrature al ritmo della canzone degli Idol, con un mucchio di mostri! C’è una scazzottata con una gigantesca creatura realizzata dal vero che è grande il doppio di Hellboy, una casa con delle gambe in una foresta innevata, un panorama infernale con una creatura alata scheletrica in volo…

“Perché mi hai fatto un’arma?” chiede Hellboy a Broom.

“Volevo solo aiutarti a renderti il migliore”.

Vediamo Alice che guarda con dolcezza verso Hellboy: tra i due c’è qualcosa. C’è una sequenza in cui Hellboy tira fuori la sua grossa pistola dalla custodia e la mostra ad Alice.

“Alcuni padri danno ai loro bambini dei LEGO” le dice Hellboy, che poi vediamo fare un buco nella testa di un mostro con la sua arma.

“Stiamo salvando il mondo per caso?” chiede Alice.

Un uomo altezzoso in un ristorante chiede Hellboy se la sua mano destra del destino fa nulla di speciale. “Distrugge le cose molto bene” ribatte lui.

Compare il cartello “SAVE THE WORLD FOR THE HELL OF IT”. Il Professor Broom dice: “Sei la sola speranza migliore per l’umanità“.

“Credevo che avremmo dovuto combattere i mostri, non collaborare con loro” dice Ben, con il volto coperto da cicatrici.

“Chi hai chiamato mostro, amico? Ti sei guardato nello specchio, sfregiato?” risponde Hellboy.

Poi vediamo la Regina di Sangue e il suo mostruoso servo che aprono un vortice, ma Hellboy spunta tra di loro.

“Scusate…ho interrotto qualcosa?”.

“Al contrario, sei giusto in tempo” risponde la Regina.

Il trailer finisce con Hellboy che che sfoggia le sue lunghe corna e una spada di fiamme.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La produzione del reboot si è tenuta in Bulgaria e nel Regno Unito.

Nel cast David Harbour (Hellboy), Ian McShane (il professor Broom), Milla Jovovich (la regina di sangue) e Daniel Dae Kim (Maggiore Ben Daimio). Vietata ai minori, la nuova storia ruoterà attorno all’eroe rosso che dovrà fare i conti con una strega del Medioevo che è decisa a distruggere l’umanità.

Questa la possibile sinossi preliminare: