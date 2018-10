tempo di lettura 1'

Ottimo weekend al box-office italiano, in forte crescita rispetto a un anno fa. A dominare la classifica è, che raccoglie ben 3.7 milioni di euro in quattro giorni (un milione tondo nella giornata di domenica) e ottiene la miglior media per sala. La pellicola batte nettamente, che nel suo primo weekend a luglio 2017 incassò un milione di meno: sarà interessante vedere se Venom riuscirà a chiudere sopra al film con Tom Holland (che arrivò a 8.6 milioni).

Seconda posizione per Gli Incredibili 2, che incassa altri 1.5 milioni di euro e sale a 10.3 milioni complessivi. Apre al terzo posto Smallfoot – Il mio Amico delle Nevi, che non scalfisce particolarmente il film Pixar e incassa 837mila euro. Al quarto posto The Nun: la Vocazione del Male incassa 552mila euro e sale a cinque milioni complessivi, un risultato davvero straordinario.

Apre al quinto posto The Wife – Vivere nell’Ombra, con 449mila euro. Tenuta straordinaria per Blackkklansman, che incassa altri 339mila euro e sale a 901mila euro complessivi. Al settimo posto Un Nemico che ti Vuole Bene incassa 242mila euro, mentre Papa Francesco – un Uomo di Parola apre all’ottavo posto con 218mila euro. Nona posizione per Ricchi di Fantasia, che incassa 203mila euro e sale a 622mila euro complessivi.

Tra le altre nuove uscite, Non è Vero ma ci Credo apre al dodicesimo posto con 85mila euro, mentre Il Bene Mio apre al quindicesimo con 78mila euro.