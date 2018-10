tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Deadline vestirà i panni dell’astronauta Christa McAuliffe in, biopic incentrato sulla tragedia legata ad uno space shuttle avvenuta nel 1986.

Martin Zandvliet (Land of Mine) dirigerà il progetto basandosi su una sceneggiatura di Jayson Rothwell che seguirà la storia di Christa McAuliffe, un insegnate di un liceo nel New Hampshire che fu selezionta dalla NASA per unirsi al progetto Teacher in Space. Entrò a far parte dell’equipaggio dello Space Shuttle Challenger lanciato da Cape Canaveral il 28 gennaio 1986. L’astronave esplose però dopo 73 secondi dopo il lancio uccidendo tutti i sette membri a bordo.

Ricordiamo che l’attrice è attualmente nelle sale al fianco di Tom Hardy in Venom.

