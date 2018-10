tempo di lettura 1'

Vi piacerebbe rivederecome il “ragazzo delle pizze” in? Ad alcuni fan si!

Di recente un gruppo di fan dell’UCM hanno aperto una bizzarra petizione online per chiedere di essere inserito in Spider-Man: Far From Home un breve cammeo di Tobey Maguire nei panni del ragazzo delle consegne della pizza, come già visto in Spider-Man 2 di Sam Raimi in cui Peter Parker lavorava come “pizza boy” per Joe’s Pizza a New York.

Ecco il link per aderire all’iniziativa.

Spider-Man: Far From Home arriverà al cinema il 5 luglio 2019.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Michael Keaton, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

FONTE: CB