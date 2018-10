Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In concomitanza con l’uscita dell’adattamento cinematografico dila Valiant Entertainment pubblicherà anche un fumetto intitolato Bloodshot Salvation #1 con una copertina disegnata da Lewis LaRosa, un fumetto creato per raccogliere fondi in favore dell’associazione benefica Reach Out Worldwide.

Ebbene in rete è approdata la copertina di tale fumetto, che ci offre un piccolo sguardo a Vin Diesel nei panni del protagonista

La produzione del film si è tenuta a Città del Capo, in Sud Africa, ed ha coinvolto oltre a Diesel anche Toby Kebbell, Sam Heughan, Eiza Gonzalez e Johannes Haukur Johannesson.

Diretto da Dave Wilson su sceneggiatura di Eric Heisserer (Arrival), il film sarà nei cinema il 21 febbraio 2020.

La vicenda narra di un soldato ucciso e riportato in vita grazie a un intervento che fa ampio uso di nanotecnologie.

