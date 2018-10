tempo di lettura 1'

Vero continua a essere l’unico canale cheusa per comunicare con i suoi fan a proposito dei suoi progetti, e in particolare riguardo a. L’ultima curiosità relativa alla pellicola passata a Joss Whedon nel corso delle riprese aggiuntive e della post-produzione riguarda una sequenza tagliata perché ritenuta troppo spaventosa dai vertici della Warner Bros.

Si tratta presumibilmente di una sequenza solamente concepita e mai girata. La scena in questione avrebbe dovuto mostrare l’origine dei Parademoni, trasformati usando degli umani appesi a testa in giù come dimostra l’illustrazione di Victorez Martinez.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film è uscito nelle sale il 23 novembre 2017.