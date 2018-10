tempo di lettura 1'

Dopo due giorni in testa alla classifica italiana,ha ceduto la vetta a, che incassa 565mila euro portandosi a 5.8 milioni complessivi (oggi supererà senza problemi i sei). La pellicola con Lady Gaga incassa invece 529mila euro, portandosi a un milione complessivo in tre giorni (un ottimo risultato visti gli incassi, di solito, di questo genere di film).

Al terzo posto Johnny English Colpisce Ancora incassa 324mila euro, per un totale di 545mila euro in tre giorni, mentre al quarto posto Gli Incredibili 2 raccoglie 219mila euro e sale a 10.8 milioni complessivi. Come previsto sale al quinto posto Zanna Bianca, con 176mila euro e un totale di 257mila euro in tre giorni, mentre al sesto posto The Predator incassa 163mila euro e sale a 321mila euro in tre giorni.

L’altra nuova uscita in top-ten, La Fuitina Sbagliata, incassa 94mila euro e ottiene ancora la miglior media (ben 2.200 euro per sala), per un totale di 188mila euro in tre giorni.