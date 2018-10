tempo di lettura 1'

In occasione dell’ACE Comic-Con Jim Starlin, il fumettista creatore di Thanos, ha parlato del futuro dell’Universo Cinematografico Marvel e nello specifico di

Il personaggio, dopo esser stato menzionato in una scena dei titoli di coda di Guardiani della Galassia Vol. 2, avrebbe dovuto comparire nel Volume 3, ma dopo il licenziamento di James Gunn le cose sono più incerte che mai.

“Al momento il terzo Guardiani è stato sospeso a tempo indeterminato. Non so cosa succederà” ha commentato Starlin. “Ho alcuni sospetti su chi sceglieranno come regista, ma non sono nel gioco, quindi si tratta solo di supposizioni“.

Ha poi proseguito dicendo:

Non so quanto useranno dello script di Gunn, quanto dei suoi progetti di inserire Warlock. […] Feige è praticamente il capitano della nave, non so cosa ha in mente, ma spero che vedremo il vecchio Adam prendere vita.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!