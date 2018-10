Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

I talent coinvolti nella realizzazione del quartocontinuano i loro divertenti battibecchi social.

Qualche giorno fa, lo spoileratore seriale Mark Ruffalo ha parlato di questa sua peculiare nomea durante lo show di Jimmy Fallon e, su invito del conduttore, la star ha svelato il titolo del film, accuratamente censurato dalla trasmissione. E si è poi gettato in una fitta narrazione degli eventi del film (anche quella coperta dai bip in studio).

Se vi siete persi la gag la trovate qua.

La reazione dei fratelli Russo non si è fatta attendere: i due registi italoamericani hanno diffuso un tweet di licenziamento indirizzato all’interprete di Hulk.

Nelle ore scorse, Ruffalo ha “protestato” via social affermando che sono, semmai, i Russo a meritare di essere licenziati per l’enorme spoiler diffuso online nel momento in cui hanno comunicato al web di aver terminato le riprese aggiuntive di Avengers 4.

This 👀… and you fired me for a measly slip of the title?

Spoiler alert! https://t.co/5v19VZwTqp

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 16 ottobre 2018