tempo di lettura 1'

Cum grano salis.

È lo spirito con cui leggere questa nuova indiscrezione sul primo teaser trailer di Avengers 4, il seguito di Avengers: Infinity War ancora privo di una titolazione ufficiale.

ComicBookMovies segnala quanto postato su Twitter da un utente che afferma di avere una certa credibilità in materia di scoop sull’arrivo di trailer e teaser. Tale IAmAFilmEditor sostiene che il footage del cinecomic sarebbe in fase di Digital Media Remastering, un segnale che potrebbe anche indicare la conseguente e imminente diffusione del primo teaser.

If you’ve kept up with my past tweets/scoops about certain Teaser Trailers (“Star Wars: The Last Jedi”, “Solo: A Star Wars Story”, etc.) going through the IMAX DMR process; another one is coming… pic.twitter.com/mJcPFWI1QF

— @ImAFilmEditor (@ImAFilmEditor) 17 ottobre 2018