In attesa die di, attualmente in fase di riprese, Deadline riporta i primi dettagli sui prossimi progetti di Sylvester Stallone.

La Balboa Productions, di recente fondata da Stallone e dal produttore Braden Aftergood, ha infatti fissato e acquisito una serie di film prossimamente in cantiere.

Il primo dovrebbe essere Samaritan, scritto da Bragi Schut e descritto come una “rivisitazione cupa e fresca di un film di supereroi“. Stallone dovrebbe interpretare un ruolo anche se non si conoscono i dettagli.

Un altro progetto di lunga gestazione è Hunter, adattamento cinematografico del romanzo di James Byron Huggins. Stallone acquistò i diritti di sfruttamento nel 2009 con l’idea di incorporare la storia in un film di Rambo, ma a questo punto sembra che il progetto verrà sviluppato in maniera indipendente. Uno sceneggiatore sarà trovato molto presto.

Un altro progetto in cantiere è il film tratto dal libro Ghost: My Thirty Years as an FBI Undercover Agent, la storia dei veterani dell’FBI Michael McGowan e Ralph Pezzullo. McGowan fu un agente dell’FBI per 30 anni e lavorò a più di 50 casi sotto copertura.

Tra gli altri progetti anche una pellicola ambientata nel mondo delle forze speciali scritta da Max Adams. Questa, assieme a Hunter e Ghost, sarà co-finanziata dalla società cinese Starlight Cultural Entertainment.