tempo di lettura 1'

Ieriha compiuto 42 anni.

Fra i tanti messaggi di auguri ricevuti dalla star, degni di nota sono stati quelli di Hugh Jackman.

Jackman e Reynolds sono da anni protagonisti di divertenti prese in giro reciproche che vengono effettuate tanto via social network, quanto sul grande schermo (si vedano i due Deadpool).

Inevitabile che anche questa ricorrenza si trasformasse in un’occasione per fare della sana ironia.

Qua sotto potete vedere la risposta data dall’attore canadese al collega australiano.

This man is a monster. He’s not even from Australia. He’s from Milwaukee. https://t.co/CxHceP4d9L

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 23 ottobre 2018