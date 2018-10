tempo di lettura 1'

Lana e Lilly Wachowski hanno annunciato la chiusura dei loro uffici di produzione sulla Ravenswood Avenue a Chicago dopo più di dieci anni di operatività. L’edificio è stato messo in vendita per cinque milioni di dollari, molto meno di quanto investito dalla compagnia delle sorelle Wachowski per acquistarlo e ristrutturarlo completamente. Negli anni, ha ospitato la pre-produzione e la post-produzione di film comee la serie(le riprese si svolgevano il più delle volte a Berlino).

“Lilly e io abbiamo sempre cercato di creare una famiglia ovunque lavorassimo, e per anni questa è stata la nostra casa,” ha commentato Lana Wachowski annunciando la messa in vendita dell’edificio che ospita la loro casa di produzione, la Kinowerks. Con la conclusione di Sense8, e nessuna nuova produzione in arrivo, la famiglia ha deciso di chiudere gli uffici e vendere.

Ovviamente è possibile che prossimamente arrivino nuovi progetti, e quindi la Kinowerks si sposti magari in un luogo più piccolo. Negli ultimi anni le Wachowski avevano sviluppato un film found-footage sulla guerra in Iraq intitolato Cobalt Neural 9 e una versione moderna della storia di Robin Hood, tutti film che non sono mai andati in porto.

Fonte: Crain’s Chicago Business