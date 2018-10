tempo di lettura 1'

La National University of Juridical Sciences di Kolkata, facoltà di giurisprudenza in India, ha inserito un nuovo corso basato sul mondo di Harry Potter.

Il corso si propone di usare il ruolo della legge nella serie per operare dei parallelismi tra le storie nate dalla mente di J.K. Rowling e situazioni nella vita reale. Il professor Shouvik Kumar Guha, che terrà le lezioni, lo ha definito un “esperimento” per incoraggiare il pensiero creativo.

Intitolato “An interface between Fantasy Fiction Literature and Law: Special focus on Rowling’s Potterverse“, il corso potrà accogliere 40 studenti e durerà un totale di 45 ore. Sono già partite delle petizioni per chiedere al docente di estendere la partecipazione a un numero maggiore di studenti.

Alcuni dei tremi trattati saranno dei parallelismi tra i diritti sociali e di classe in India e la schiavitù degli elfi domestici o l’emarginazione dei lupi mannari nella serie fantasy.

Il primo modulo del corso si aprirà con una diretta citazione ai libri di Harry Potter:

“Pensa di intraprendere una carriera in Magisprudenza, signorina Granger?” le chiese Scrimgeour.

“No” ribatté Hermione. “Spero di fare qualcosa di buono per il mondo!“