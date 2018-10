tempo di lettura 1'

ATTENZIONE: L’ARTICOLO POTREBBE CONTENERE SPOILER SU AVENGERS 4

Il quarto capitolo di Avengers comprenderà moltissimi interpreti provenienti da ogni angolo dell’Universo Cinematografico Marvel.

Ebbene ora grazie ad alcune recenti dichiarazioni possiamo ipotizzare che un altro personaggio potrebbe apparire nel cinecomic, e tale personaggio potrebbe essere l’Antico, interpretato da Tilda Swinton in Doctor Strange.

L’Antico, come sappiamo è scomparso alla fine del film sullo Stregone Supremo, tuttavia secondo quanto dichiarato da Frank Grillo ad un panel dell’Austin Film Festival, la Swinton avrebbe preso parte alle riprese del film: “quando abbiamo ottenuto Tilda Swinton, avevamo solamente 1 giorno di disponibilità”.

Che l’Antico possa apparire in un flashback? O in un universo alternativo? Dovremmo aspettare di vedere il film in sala per saperne di più.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno il 3 maggio 2019. Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.