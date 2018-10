tempo di lettura 2'

A gennaio, prima dell’arrivo nelle sale (a maggio) di, la Legendary Comics pubblicherà una graphic novel intitolatache fungerà come da una sorta di prequel al lungometraggio e che mostrerà il noto kaiju in lotta contro una nuova e misteriosa creatura.

Nel fumetto saranno presenti anche alcuni personaggi del film e saranno presenti nuovi dettagli sull’agenzia segreta Monarch.

Ecco la cover:

Il nuovo film seguirà gli sforzi eroici dell’agenzia cripto-zoologica Monarch nell’affrontare un gruppo di mostri di dimensioni gigantesche: Godzilla si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi definitiva, il mostro a tre teste King Ghidorah. Queste antiche super-creature (considerate bestie mitologiche) faranno il loro ritorno puntando alla supremazia e lasciando l’esistenza umana appesa a un filo.

Scritto da Zach Shields, il film verrà prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Brian Rogers e Thomas Tull, con Barry H. Waldman, Zach Shields, Yoshimitsu Banno e Kenji Okuhira come produttori esecutivi e Alexandra Mendes co-produttrice per la Legendary.