Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter sarà tra i protagonisti di, thriller fantascientifico co-scritto dae diretto da quest’ultimo.

L’opera, prodotta dalla XYZ Films, segue l’equipaggio di un’astronave diretta verso Marte che scopre un clandestino inaspettato poco dopo il decollo. Troppo lontana dalla Terra per tornare indietro e con le risorse in rapida diminuzione, il ricercatore medico della nave (Kendrick) emerge come l’unica voce dissenziente contro il consenso del resto gruppo che ha già deciso in favore di un triste risvolto.

