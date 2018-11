tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Deadline saranno i protagonisti del remake in lingua inglese di(Force Majeure), film svedese di Ruben Östlund del 2014 (arrivato nel 205 nelle nostre sale).

Nat Faxon e Jim Rash (The Way Way Back) saranno i registi del progetto le cui riprese avranno inizio il prossimo anno in Austria.

Questa la sinossi ufficiale del film originale: