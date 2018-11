tempo di lettura 1'

I Marvel Studios hanno lanciato ufficialmente il conto alla rovescia per l’uscita di, nonostante il film non abbia ancora un titolo definitivo (si chiama ““, senza titolo).

In attesa che venga svelato insieme al primo trailer nelle prossime settimane, sulla pagina del sito ufficiale Marvel dedicata alla pellicola è comparso un countdown all’uscita in sala: oggi mancano esattamente 175 giorni. La pubblicazione del conto alla rovescia potrebbe essere un preludio all’inizio della campagna promozionale del film, che finora è stata sostanzialmente ferma.

Non è l’unico conto alla rovescia lanciato dallo studio, comunque: qualche giorno fa infatti è partito quello per Spider-Man: Far from Home (mancano 239 giorni).

Gli Avengers torneranno il 3 maggio 2019. Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.