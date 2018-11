tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Deadline , regista di Tuo, Simon, dirigerà per la Universal un biopic incentrato sulla figura di, noto attore americano protagonista di svariate commedie hollywoodiane.

La pellicola, basata sul libro “All That Heaven Allows: A Biography of Rock Hudson” di Mark Griffin, racconta la storia del protagonista di innumerevoli commedie romantiche degli anni ’50 e ’60 come ad esempio Magnifica Ossessione e Il Gigante. Nonostante abbia mantenuto nel riservo più assoluto la sua vita privata nel corso degli anni, tutti sapevano che Hudson era gay, e questo divenne argomento di discussione quando morì nel 1985 per complicazioni dovute all’AIDS.

Ancora non c’è uno sceneggiatore per il progetto. Berlanti comunque lo produrrà e dirigerà.

