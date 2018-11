Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

(Star Wars: Gli Ultimi Jedi) e(Black Panther) sono entrati nel cast della love-story fantascientifica

Il film è un adattamento del romanzo omonimo di Katie Khan (già autrice di La Luce sugli Oceani), incentrato su un uomo e una donna che ripensano ai ricordi della loro storia d’amore su una terra utopistica mentre sono intrappolati nel nulla cosmico con soli 90 minuti di ossigeno.

Il romanzo in Italia si intitola Regalami una Stella, questa la sinossi ufficiale:

Allontanatisi dalla loro astronave e ormai fluttuanti nello spazio, Carys e Max si rendono conto che non riusciranno più a raggiungerla. Con sé non hanno niente che possa salvarli. Hanno solo novanta minuti d’aria a disposizione. Carys e Max non avrebbero mai dovuto innamorarsi. Le regole del mondo da cui provengono non lo permettono. Eppure, quando ha incontrato Carys, Max ha sovvertito quelle regole. Pur sapendo che sarebbe stato impossibile rimanere insieme per tanto tempo. Che amarsi realmente non sarebbe stato loro concesso. Ora, alla deriva e senza più niente che li trattenga se non il reciproco contatto, non possono fare altro che ricordare. E allora, mentre i minuti scorrono inesorabili, nei loro pensieri rivive ogni istante della loro indimenticabile storia d’amore…