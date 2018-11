tempo di lettura 1'

Due anni fa era stato timidamente annunciato. Ma ora le cose si stanno finalmente muovendo riguardo al film animato di

Secondo quanto riportato da SlashFilm infatti Mark Dindal, regista di film Disney come Le Follie dell’Imperatore e Chicken Little, sarebbe stato ingaggiato per dirigere il film animato dedicato al gatto più scontroso del mondo dei fumetti creato da Jim Davis.

“I personaggi dei fumetti hanno sempre avuto un fascino speciale per me”, ha dichiarato Dindal, “Avere questa opportunità di realizzare un film con un classico personaggio come Garfield per me è un privilegio”.

La pre-produzione del progetto inizierà il mese prossimo. La sceneggiatura del lungometraggio è stata firmata da Paul Kaplan e Mark Torgrove.

FONTE: CB