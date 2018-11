tempo di lettura 2'

Volevamo davvero essere certi di pensare sempre all’impatto che la città avrebbe avuto nel suo ambiente naturale, e in che modo ciò viene integrato nell’ecologia e nella topografia del Wakanda.

In una recente intervista all’ Hollywood Reporter la productions designersha parlato del suo lavoro in, e più in particolare delle ispirazioni per creare l’estetica del regno di Wakanda:

Una delle più forti ispirazioni per la realizzazione del luogo sono venute anche da Zaha Hadid, primo architetto donna ad aver ricevuto il Pritzker Architecture Prize: “Il modo in cui ha usato lo spazio e le forme è mozzafiato”, ha rivelato la Beachler.

Un’altra grande ispirazione è stata la natura stessa:

Abbiamo indagato nella natura per le forme degli edifici, ad esempio utilizzando la forma di un cono attorcigliato come ispirazione per un grattacielo.

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è avvenuta il 14 febbraio 2018 in Italia, il 16 negli USA.

