Anche se le prevendite dei biglietti di un film non rappresentano una matematica certezza di riuscita commerciale al box-office, sono comunque un indicatore incoraggiante per le varie major impegnate nella sempre più affollata arena dei blockbuster.

E, in tal senso, le informazioni diffuse da Fandango e Atom Tickets, le due celeberrime piattaforme nordamericane di prevendita di biglietti cinematografici, non potranno che allietare gli animi in senso alla Warner Bros.

Aquaman, il cinecomic diretto da James Wan in uscita il primo gennaio nelle sale cinematografiche dello stivale, sta infatti ottenendo un ottimo riscontro in materia di biglietti pre-acquistati. Su Fandango, in 24 ore, ha battuto le prevendite di pellicole quali Venom (80.2 milioni di dollari nel primo week end) e Mission: Impossible – Fallout (61.2 milioni di dollari nel primo week end). Su Atom Tickets, sempre nell’arco di una giornata, ha avuto una performance pari a quella di Avengers: Infinity War.

Ora non ci resta altro che verificare l’effettivo destino commerciale – e critico – del cinecomic diretto da James Wan…

Da Warner Bros. Pictures e il regista James Wan arriva un’avventura visivamente mozzafiato nel mondo sottomarino dei sette mari, AQUAMAN, interpretato da Jason Momoa nel ruolo del protagonista.

Il film rivela la storia delle origini del mezzo – umano, mezzo atlantideo Arthur Curry e lo accompagna nel viaggio della sua vita, che non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato… un re.

Il film vede la partecipazione di Amber Heard (Justice League, Magic Mike XXL) nei panni di Mera, una guerriera del fuoco e alleata di AQUAMAN per tutto il suo viaggio; Willem Dafoe (Plotone, Spider-Man 2) è Vulko, consigliere al trono di Atlantide; Patrick Wilson (The Conjuring, Watchmen) è Orm/Ocean Master, l’attuale Re di Atlantide; Dolph Lundgren (I Mercenari) come Nereus, re della tribù di Atlantide Xebel; Yahya Abdul-Mateen II (The Get Down su Netflix) nei panni del vendicativo Black Manta; e la vincitrice dell’Oscar Nicole Kidman (The Hours, Lion) come la mamma di Arthrur, Atlanna; così come Ludi Lin (Power Rangers) come Captain Murk, comandante di Atlantide; e Temuera Morrison (“Star Wars: Episodio II – L’Attacco Dei Cloni” “Lanterna Verde”) sarà il padre di Arthur, Tom Curry. James Wan dirige da una sceneggiatura di David Leslie Johnson-McGoldrick (The Conjuring 2) e Will Beall (Gangstar Squad, serie tv Training Day), da una storia di Geoff Johns, James Wan e Will Beal, basata sul personaggio DC Aquaman, creato da Paul Norris e Mort Weisnger.

Il film è prodotto da Peter Safran e Rob Cowan, con Deborah Snyder, Zack Snyder, Jon Berg, Geoff Johns e Walter Hamada come produttori esecutivi. Il team di Wan include il direttore della fotografia candidato all’Oscar Don Burgess (The Conjuring 2, Forrest Gump), lo scenografo Bill Brzeski (Furious 7), la costumista Kym Barrett (trilogia di Matrix, The Amazing Spider-Man) e il compositore Rupert Gregson-Williams (Wonder Woman). Il film uscirà nelle sale il 1° gennaio 2019, in 3D, 2D e IMAX, e sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures.