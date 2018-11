tempo di lettura 1'

Durante lo speciale Q&A con i fratelli Russo ospitato da Collider, i filmmaker hanno anche avuto modo di spiegare come mai abbiano deciso di girareuno dopo l’altro e non contemporaneamente, malgrado i piani iniziali prevedessero proprio delle sessioni di ripresa contestuali.

La motivazione è stata dettata dalla necessità di chiarezza durante la produzione dei due kolossal:

Originariamente dovevano girare i film allo stesso tempo, ma poi le storie sono diventate troppo complesse e hanno deciso di trattarle in maniera separata anche perché saranno due film molto differenti. Quindi mesi fa hanno optato per filmarli uno dopo l’altro e non in concomitanza. Gli incontri della crew diventavano alquanto confusi perché non capivano quale scena era in quale film e tutto questo stava danneggiando la produzione.

