tempo di lettura 1'

Un’aggiunta “dell’ultimo minuto” al cast di, lo spin-off didiretto da David Leitch (regista di) incentrato sui personaggi dell’agente dei servizi segreti diplomatici(Dwayne Johnson) e sull’assassino(Jason Statham).

Variety segnala infatti che Eiza Gonzalez (Baby driver – Il Genio della Fuga, la serie tv di Dal Tramonto all’Alba) si è unita al team della pellicola e che il suo ingresso ha richiesto del tempo perché la produzione era fortemente decisa ad averla, ma per via degli impegni dell’attrice per Godzilla vs. Kong è stato necessario dover attendere un po’ per incastrare tutti i vari obblighi già in essere.

Prossimamente ritroveremo Eiza Gonzalez anche in Benvenuti a Marwen, il nuovo film diretto da Robert Zemeckis.

L’uscita del film è fissata per il 26 luglio 2019.