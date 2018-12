tempo di lettura 1'

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha scelto i venti film da cui verranno poi selezionati i dieci titoli che potranno concorrere alla statuetta per i Migliori Effetti Speciali alla prossima edizione della Notte degli Oscar.

Ecco le 20 pellicole “papabili”:

“Ant-Man and the Wasp”

“Aquaman”

“Avengers: Infinity War”

“Black Panther”

“Bumblebee”

“Christopher Robin”

“Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald”

“First Man”

“Incredibles 2”

“L’Isola dei Cani”

“Jurassic World: Il Regno Distrutto”

“Il Ritorno di Mary Poppins”

“Mission: Impossible – Fallout”

“Mortal Engines”

“Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni”

“Paddington 2”

“A Quiet Place”

“Ready Player One”

“Solo: A Star Wars Story”

“Welcome to Marwen”

I Dieci film che parteciperanno poi alla notte delle stelle di Hollywood verranno selezionati nel corso del mese di dicembre.

Vi terremo aggiornati…