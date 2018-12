Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Durante una recente apparizione alla conferenza Ignition di Business Insider , aè stato chiesto se i personaggi del mondo degli X-Men potranno mai entrare nell’Universo Cinematografico Marvel.

La risposta di Joe è stata la seguente:

Ne sono certo. Sono sicuro che [il presidente dei Marvel Studios] Kevin Feige finirà per accogliere quei personaggi nel mondo Marvel dopo aver trascorso tanti anni di importanza storica in questo settore. […] Non abbiamo ancora parlato con lui nello specifico delle tempistiche, ma sono certo che l’acquisizione abbia creato un grosso valore aggiunto nella dimensione delle storie che potranno essere raccontate da qui in avanti.