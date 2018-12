tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Collider sarebbe in trattative con la Warner Bros. per entrare a far parte del film su, nota serie educativa americana creata da Ganz Cooney e Lloyd Morriset nel 1969 andata in onda sulla PBS.

La pellicola, ricordiamo sarà diretta da Jonathan Krisel (Portlandia).

Sesame Street mescola live-action e marionette, ed è ritenuta la casa di personaggi come Big Bird, Bert, Ernie, Grover, Oscar the Grouch, Cookie Monster e Elmo, tutti creati dal celebre artista Jim Henson.

Il progetto verrà prodotto da Shawn Levy (Arrival) insieme a Michael Aguilar (Kidding). Chris Galletta ha scritto la bozza più recente della sceneggiatura.

Ricordiamo che sono già stati realizzati due film tratti dallo show, ovvero Sesame Street Presents Follow That Bird nel 1985 e Le Avventure di Elmo in Brontolandia nel 1999.