continua a postare su Vero materiale tagliato da Justice League dopo che il film è passato alla supervisione di Joss Whedon su voleRe della Warner Bros.

Nell’immagine vediamo Lois Lane (Amy Adams) nei pressi di un bar con il regista che spuntava dalla vetrina seduto a un tavolo.

“Non solo è un cammeo” ha commentato Snyder, “ma sono io che disegno la scena in un bar finto che rappresenta il vero bar in cui ho disegnato la vera scena“.

Il regista ha descritto la scena spiegando che si tratta del momento in cui “Lois si avvia verso Heroes Park per la visita giornaliera al suo amore“.

Ecco anche due storyboard della sequenza:

Justice League

Justice League



Il film è uscito nelle sale il 23 novembre 2017.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.