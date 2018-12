tempo di lettura 1'

La Sony ha ufficialmente classificato , assecondando le voci di corridoio di ultimi giorni, il primo trailer di, il sequel didiretto ancora una volta da Jon Watts e in arrivo la prossima estate.

Il primo sguardo alla pellicola com Tom Holland che farà da sequel agli eventi di Avengers 4 durerà ben 2 minuti e 30 secondi. La sensazione è che la major decida di proporre al pubblico le prime scene dal film durante un panel che si terrà sabato prossimo al Comic-Con di San Paolo, in Brasile, dalle 20.00 alle 22.00 (ora italiana). A quel punto il materiale potrebbe approdare online in contemporanea.

Nulla di certo si sa per il momento sulla colossale pellicola diretta dai fratelli Russo: stando ad alcune voci il primo trailer dovrebbe arrivare nella giornata di domani, anche se per il momento i Marvel Studios non hanno effettuato ancora alcun annuncio.

La distribuzione e la campagna marketing di Far From Home, ricordiamo, sarà gestita dalla Sony.

La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 5 luglio 2019.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Michael Keaton, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Fonte: Trailertrack