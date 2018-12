tempo di lettura 1'

, noto personaggio interpretato danei due film diè pronto a tornare in una veste un po’ diversa dal solito.

Lo stesso Burgundy ha annunciato via Twitter che ad inizio anno saranno disponibili su iHeartRadio 13 puntate di un podcast intitolato semplicemente The Ron Burgundy Podcast.

“Senti, non so cosa sia un podcast”, ha dichiarato Burgundy (via Variety), “ma attualmente ho molto tempo libero e molte cose di cui parlare. Sono anche al verde. Pertanto sono molto entusiasta di fare questo podcast. Mi sta letteralmente salvando la vita”.

Lo show sarà composto da 13 episodi ed è prodotto da Funny or Die e iHeartRadio. In cantiere c’è anche una seconda stagione in arrivo nel corso del 2019.

FONTE: Deadline