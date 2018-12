tempo di lettura 1'

Mentre ancora deve uscire negli Stati Uniti,sta ottenendo risultati decisamente soddisfacenti in altri mercati internazionali.

In meno di una settimana, infatti, il cinecomic di James Wan ha già raccolto ben 152 milioni di dollari in 36 territori, primo tra tutti quello cinese.

Sono ben 135 i milioni di dollari incassati in Cina, dove il film è uscito il 7 dicembre ed è già diventato il maggior successo di sempre dell’Universo DC, superando anche gli incassi di film come Spider-Man: Homecoming e Black Panther. In Messico è uscito giovedì incassando 1.4 milioni di dollari, mentre sia in Russia che in Brasile (altri due mercati “emergenti” molto importanti) ha raccolto 1.3 milioni di dollari. In due giorni di anteprime in Gran Bretagna la pellicola ha incassato 1.8 milioni di dollari.

Oggi i clienti di Amazon Prime avranno l’opportunità di vedere in anteprima il cinecomic DC in una serie di cinema nordamericani: nel paese ci si aspetta un debutto oltre i 65 milioni di dollari il prossimo weekend. Vi terremo aggiornati!

Fonte: Variety