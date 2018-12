tempo di lettura 1'

Come previsto,debutta in testa alla classifica americana venerdì, raccogliendo 12.6 milioni di dollari (di cui 3.5 milioni di dollari alle anteprime di giovedì). Il film d’animazione ottiene un punteggio CinemaScore altissimo, A+, il che dovrebbe significare un ottimo passaparola lungo tutto il weekend. Le attuali proiezioni parlano di almeno 35 milioni di dollari nei tre giorni (ne è costati 90): proprio il passaparola potrebbe allineare i risultati della pellicola a quelli di, che debuttò con un weekend simile e chiuse la sua corsa a ben 270 milioni.

Buon esordio anche per Il Corriere – The Mule: il film di Clint Eastwood incassa 5.8 milioni di dollari venerdì e dovrebbe chiudere il weekend con circa 18.5 milioni di dollari (ne è costati 50). Non convince invece l’esordio di Macchine Mortali, che incassa 2.8 milioni di dollari e potrebbe chiudere il weekend con soli 8 milioni (ne è costati 100), in tutto il mondo ne ha raccolti finora 22.

