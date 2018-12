tempo di lettura 1'

Se negli Stati Uniti Spider-Man: un Nuovo Universo ha vinto la sfida al box-office nel weekend, e in Italia da tre settimane domina incontrastato Bohemian Rhapsody , èa vincere la partita per il secondo finesettimana consecutivo a livello internazionale.

La pellicola di James Wan è giù uscita in 43 territori, ed è in testa al box-office in 42 di questi. Nel weekend appena trascorso ha raccolto 126.4 milioni di dollari, salendo a 261.3 milioni complessivi (di cui 23.1 in IMAX). Il territorio più redditizio è senza dubbio la Cina, dove la pellicola ha già incassato ben 189.2 milioni di dollari, diventando il secondo maggiore incasso di sempre della Warner Bros. in Cina e il quarto cinecomic di sempre nel territorio.

Nei prossimi giorni Aquaman uscirà in Francia e Corea del Sud (19 dicembre), Germania (20 dicembre) e Spagna e Stati Uniti (21 dicembre). Seguiranno Australia (26 dicembre), Italia (1 gennaio) e Giappone (8 febbraio).

Fonte: pro.boxoffice