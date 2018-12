tempo di lettura 2'

Come sappiamo la Sony Pictures Animation è al lavoro su un sequel e uno spin-off di, atteso film animato in arrivo a Natale nelle nostre sale.

Ebbene alcune menti dietro la pellicola hanno rivelato a Vanity Fair i nomi di alcuni dei personaggi che appariranno in uno dei due progetti in sviluppo, in questo caso lo spin-off.

Nella pellicola infatti, che dovrebbe essere diretta da Lauren Montgomery (co-regista di Batman: Anno Uno e Superman/Batman: Apocalypse), dovrebbero comparire anche Cindy Moon, AKA Silk e di Jessica Drew, ovvero Spider-Woman.

I due personaggi andranno ad affiancare Ghost-Spider, ovvero Gwen Stacy. In attesa di ulteriori dettagli diteci cosa ne pensate nei commenti!

Questa la sinossi ufficiale:

Spider-Man: Un Nuovo Universo racconta le vicende del teenager di Brooklyn Miles Morales e delle infinite possibilità del Ragno-Verso, dove più di una persona può indossare la maschera. Una visione fresca di un nuovo Universo Spider-Man con uno stile visivo innovativo e unico nel suo genere.

Il film è incentrato sull’Uomo Ragno di Miles Morales, che nei fumetti ottiene i poteri quando un ragno geneticamente modificato proveniente dai laboratori delle Osborn Industries finisce nello zaino di suo zio Aaron Davis, un criminale incallito. Inizialmente Morales non vuole essere un supereroe, ma si sente costretto a farlo quando lo Spider-Man originale muore cercando di salvare la sua famiglia.

A doppiare morales nella versione originale vi sarà Shameik Moore, mentre Mahershala Ali sarà Aaron Davis e Brian Tyree Henry sarà Jeffierson Davis. Nel cast anche Liev Schreiber, che doppierà il villain ancora avvolto nel mistero.

Spider-Man: Into the Spider-Verse uscirà il 14 dicembre 2018 negli USA, a Natale in Italia.

