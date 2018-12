Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

ha parlato con Collider della nuova rivisitazione in casa Disney di, che approderà sul servizio streaming Disney+ l’anno prossimo.

L’attore, che interpreta Gianni Caro nella pellicola descritta come “una versione più approfondita di un mondo che il pubblico già conosce“, ha sottolineato che i personaggi umani saranno “approfonditi un po’ meglio“:

L’attore ha confermato che sul set sono stati usati dei cani e che non saranno ricreati in CGI:

Chi è che non vuole vedere due cani veri che si baciano su un piatto di spaghetti? […] Lilli e il Vagabondo è uscito nel 1955, capisco le persone che non vogliono che intacchiamo il cartone originale, ma non si tratta di un rifacimento. Qui parliamo di una rivisitazione dal vero. Perciò, perché no?