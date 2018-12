tempo di lettura 2'

Santo Stefano molto ricco al box-office italiano, anche se in leggero calo rispetto a un anno fa, quandodominava la classifica.

Al primo posto troviamo Il Ritorno di Mary Poppins, in forte crescita rispetto a Natale con 1.9 milioni di euro e un totale di quasi 5.9 milioni di euro. Al secondo posto Amici Come Prima incassa 1.4 milioni di euro, ottenendo la migliore media della classifica e un totale di 4.6 milioni di euro.

Ma è la terza posizione a stupire più di tutti: con 815mila euro, Bohemian Rhapsody vola a 18.9 milioni di euro, battendo i 18.7 milioni di Avengers: Infinity War e diventando il maggiore incasso cinematografico dell’anno. Senza dubbio, a questo punto, diventerà anche l’unico film a superare i 20 milioni di euro quest’anno: un risultato sorprendente perché nonostante il grande successo internazionale, in nessun territorio (in proporzione) ha raggiunto simili vette.

Al quarto posto Bumblebee incassa 477mila euro e sale a 1.7 milioni di euro, mentre al quinto posto Spider-Man: Un Nuovo Universo raccoglie 474mila euro e sale a 765mila euro in due giorni.

Al sesto posto Ben is Back incassa 283mila euro, per un totale di 867mila euro, mentre al settimo Il Grinch incassa 250mila euro e sale a 5.4 milioni complessivi. Ottava posizione per Il Testimone Invisibile, che incassa 221mila euro e sale a 1.6 milioni complessivi, mentre al nono posto Un Piccolo Favore incassa 208mila euro e sale a 1.7 milioni complessivi. Chiude la top-ten Old Man & The Gun, con 167mila euro e un totale di 573mila euro.