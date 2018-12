tempo di lettura 2'

Ieri abbiamo parlato del pessimo apprezzamento critico riservato a, la commedia firmata da Etan Cohen (Duri si Diventa) con Will Ferrell e John C. Reilly ispirata al leggendario detective nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle.

Trovate tutto in questa notizia.

In un articolo di Deadline dedicato al box office americano, viene segnalato un retroscena relativo al film targato Sony.

A quanto pare lo studio di Culver City, dopo i pessimi punteggi ottenuti dal film ai test screening, avrebbe cercato di correre ai ripari proponendo la vendita del film a Netflix che, però, avrebbe declinato l’offerta.

A quel punto, alla Sony non sarebbe rimasto altro che cercare di ricavare il più possibile da quello che aveva fra le mani vendendo delle quote di partecipazione al film alla Mimran Schur Pictures e piazzando la commedia nel periodo delle feste (si prevede un incasso di circa 20 milioni per la fine della settimana). Nelle settimane a seguire, la pellicola dovrebbe esordire in altri mercati (in Italia, se non verrà declassata a uscita tecnica, dovrebbe esordire a febbraio) e, magari, la Sony potrebbe riuscire a recuperare qualcosa anche lì e andare quantomeno a pareggiare i 42 milioni di dollari di budget di Holmes & Watson.

Ferrell veste i panni del famoso investigatore, mentre Reilly è il suo aiutante, il Dottor Watson. I due, lo ricordiamo, sono già apparsi insieme sul grande schermo in Ricky Bobby – La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno e in Fratellastri a 40 Anni.

Del cast fanno parte anche Ralph Fiennes, Hugh Laurie, Kelly Macdonald e Rebecca Hall.