continua a dominare la classifica americana. Il cinecomic DC vince per il secondo weekend consecutivo, perdendo solo il 24% e raccogliendo altri 51.5 milioni di dollari. Negli USA il film ha raggiunto i 188 milioni di dollari, mentre in tutto il mondo grazie ad altri 85 milioni raccolti negli altri territori sfiora i 750 milioni di dollari, battendo gli incassi a fine corsa di pellicole come(668 milioni),(746 milioni) e(657 milioni), e ha ancora parecchia strada davanti a sè.

Seconda posizione per Il Ritorno di Mary Poppins, che incassa altri 28 milioni di dollari incrementando di quasi il 20% rispetto a una settimana fa: il musical Disney sfiora i 99 milioni complessivi, mentre in tutto il mondo arriva a 173.3 milioni di dollari.

Al terzo posto Bumblebee incassa 20.5 milioni di dollari, calando del 5% rispetto a un anno fa e salendo a 66.7 milioni complessivi (che diventano 156 in tutto il mondo). Quarto posto per Spider-Man: Un Nuovo Universo, con 18.3 milioni di dollari e un incremento dell’11%, per un totale di 103 milioni di dollari (233 nel mondo). Chiude la top-five, che come avrete notato è invariata rispetto alla settimana scorsa, Il Corriere – The Mule, che incassa 11.7 milioni di dollari incrementando del 24% e salendo a 60.7 milioni complessivi.

Al sesto posto troviamo Vice – L’Uomo nell’Ombra, con 7.8 milioni di dollari (17.7 complessivi), mentre Holmes and Watson incassa 7.3 milioni di dollari salendo a 19.7 milioni complessivi.

Ottavo posto per Second Act, con 7.2 milioni di dollari e un totale di 21.7 milioni di dollari, mentre al nono posto Ralph Spacca Internet incassa 6.5 milioni di dollari e sale a 175 milioni complessivi (350 in tutto il mondo). Chiude la top-ten Il Grinch, con 4.2 milioni di dollari e un totale di 265 milioni di dollari (469 complessivi).