Le babbane e i babbani possono finalmente apprendere i segreti della arti magiche grazie bacchette da allenamento commercializzate da Jakks Pacific.

In vendita troviamo quelle di Hermione, Silente, Harry, Ron e Lord Voldemort e ognuna di esse, tramite l’impiego di luci, suoni e sensori di movimento, possono comunicare all’aspirante mago se l’esecuzione dell’incantesimo sia andata a buon fine o meno.

Ecco la descrizione del prodotto su Amazon:

Vuoi imparare anche tu incantesimi di magia come nella scuola di Hogwarts? con questa magica bacchetta sarà possibile. Impara i movimenti da eseguire per lanciare gli 11 incantesimi a disposizione, poi potrai sperimentarli in una delle 5 modalità di gioco. Una delle modalità di gioco ti permette anche di giocare con i tuoi amici in una sfida di incantesimi, proprio come nel magico mondo di Harry Potter. Quando lanci un incantesimo la bacchetta ti conferma se è corretto attraverso luci e suoni. ATTENZIONE: Questo articolo è consegnato dal fabbricante in un assortimento di colore/modello aleatorio. Per questa ragione Amazon.it non puo’ garantire la spedizione di un colore/modello in particolare. Ordinando questo articolo riceverete uno dei colori/modelli figuranti nell’immagine, in funzione dello stock disponibile. Amazon.it ringrazia per la comprensione.