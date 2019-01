tempo di lettura 1'

Incassi ancora decisamente alti ieri al box-office italiano, con un forte incremento rispetto a un anno fa.rimane in testa con 1 milione di euro, salendo così a 2.7 milioni complessivi in due giorni. Al secondo posto, con 913mila euro, troviamoche ottiene la miglior media per sala e sale a due milioni e mezzo di euro in due giorni.

Al terzo posto, a una certa distanza, La Befana Vien di Notte incassa 417mila euro e sale a 4.8 milioni complessivi, mentre risale al quarto posto Il Ritorno di Mary Poppins con 352mila euro e un totale di 10.6 milioni di euro. Bohemian Rhapsody chiude la top-five con 345mila euro e 22 milioni complessivi, ennesimo traguardo del film.

Il resto della classifica rimane invariato, da notare al nono posto Suspiria con 101mila euro e un totale di 247mila euro in due giorni.