Incassi globali in forte crescita nel 2018. Sono infatti arrivate le cifre definitive dell’anno che si è appena concluso, ed è stato infranto un nuovo record: in tutto il mondo nel 2018 sono stati raccolti 41.7 miliardi di dollari in incassi cinematografici.

Si tratta di un incremento del 2.6% rispetto al 2017, quando vennero incassati 40.6 miliardi di dollari. A contribuire alla crescita l’aumento del 7% del prezzo dei biglietti del cinema in Nordamerica, il mercato più ricco al mondo. Ma non solo: fuori dagli USA sono stati raccolti 29.8 miliardi di dollari, in crescita dell’1% (un rallentamento dovuto soprattutto alle fluttuazioni nei tassi di cambio) rispetto al 2017, quando vennero raccolti 29.5 miliardi di dollari.

Disney guida la classifica delle major con il 17% della quota mercato mondiale, per un totale di 7.3 miliadi di dollari: è il secondo miglior risultato di sempre per una major dopo il record di 7.6 miliardi di dollari stabilito dalla stessa Disney nel 2016.

