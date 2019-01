tempo di lettura 1'

Aspen, la celeberrima località montana degli “Aspennini” in Colorado, ricopre un ruolo molto importante in un lungo segmento di(Dumb and Dumber) cult demenziale del 1994, diretto da Peter Farrelly e interpretato da Jim Carrey e Jeff Daniels.

Proprio per questo, un albergo della zona, il Curtis Hotel di Denver ha deciso di offrire un curioso pacchetto, denominato Lloyd & Harry Package, che propone due smoking increspati e con cappello a cilindro (ovviamente di colore arancione e blu), un volo privato A/R per Aspen in aggiunta alla possibilità di rilassarsi alla SPA, al pernottamento nella Corner King Deluxe e alla degustazione della Aspen Beer Co.