Alla sua domanda rispondo con un’altra domanda: quanti cinema pensa che avrebbero distribuito un film messicano in bianco e nero, in Spagnolo e Mixteco, un dramma senza star nel cast… quanto pensi che sarebbe stata ampia la distribuzione tradizionale di un film come questo?

Non è stata un’uscita cinematografica di facciata. Il film è uscito in sala più di un mese fa e sta ancora girando per le sale. È molto raro per un film straniero. Penso sia molto spiacevole dire quella cosa. Perché non prende la lista di film stranieri usciti quest’anno e confronta le loro uscite con quella del nostro film? Quanti di quei film sono usciti con copie in pellicola a 70mm?

Penso semplicemente che la discussione tra Netflix e le piattaforme in generale dovrebbe chiudersi. Penso che tra streaming e cinema si dovrebbe lavorare insieme e riflettere sul fatto che questa discussione sta facendo male al cinema. Isieme, potrebbero far crescere la diversificazione.

Una cosa di cui dovremmo essere tutti consapevoli è che l’esperienza cinematografica è diventata molto gentrificata verso un tipo di prodotto molto specifico. Ora come ora è fuori discussione il fatto che tutti questi registi interessanti stiano facendo film per le piattaforme streaming perché loro non hanno paura di fare questi film. E come Roma, spero che anche altri film possano avere una distribuzione cinematografica simile.